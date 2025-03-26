TUBA ÜNSAL’DAN BİBER GAZI TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar sürüyor. Polis müdahalelerinin dozu artarken, kamuoyunda tartışmalara yol açan görüntüler sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Tuba Ünsal, biber gazı tartışmalarına kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

BİBER GAZI VİDEOSU GÜNDEM OLDU, ÜNSAL TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle gençler, üniversite öğrencileri ve kadınların yer aldığı protestolarda polisin biber gazı ve sert müdahalesine dair görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri ise bir emniyet müdürü ile bir komiser arasında yaşanan “biber gazı” tartışması oldu. Emniyet müdürünün sert müdahaleye karşı gösterdiği sağduyulu tavır takdir toplarken, bu görüntüye ilk tepki gösteren isimlerden biri Tuba Ünsal oldu.

“YETER! ÇOCUKLARA KÖTÜ DAVRANMAYIN”

Ünlü oyuncu, paylaşımında videoya yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bütün Emniyet müdürlerinden aynı sağduyuyu bekliyoruz. Çocuklara ne olur kötü davranmayın. İçim parçalanıyor günlerdir… Yeter, yeter, yeter!”

Ünsal’ın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok kullanıcı, sanatçının duyarlılığına teşekkür ederken, biber gazı ve sert polis müdahalelerine karşı ses çıkarılmasının önemine vurgu yaptı.

ÜNLÜLERDEN ART ARDA TEPKİLER GELİYOR

Tuba Ünsal, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan olaylara tepki gösteren ilk sanatçılardan biri değil. Son günlerde birçok ünlü isim, yaşananları “demokratik hakların ihlali” olarak nitelendirmiş ve özellikle barışçıl gösterilere sert müdahalelere karşı ses yükseltmişti.

Toplumsal olaylara duyarlılığı ile tanınan Ünsal’ın paylaşımı, yalnızca sanat camiasında değil, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

kaynak: https://www.medyaradar.net