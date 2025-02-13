TATLISES’E ESKİ MENAJERİNDEN ŞİDDET SUÇLAMASI

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses hakkında, eski menajeri Şule Yazar tarafından mobbing, psikolojik şiddet ve tehdit iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yazar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kendisine yönelik uygulanan baskılar ve şiddet nedeniyle hukuki işlem başlatılmasını talep etti.

Şule Yazar’ın İddiaları

Eski menajeri Şule Yazar, suç duyurusunda bulunarak, İbrahim Tatlıses‘in kendisine yönelik uzun süreli psikolojik şiddet ve mobbing uyguladığını öne sürdü. Yazar, hamile olduğu dönemde bu şiddetin başladığını ve sekiz ay süresince devam ettiğini belirterek, tatlısesin kendisini telefonla arayıp bağırarak psikolojik olarak yıprattığını ifade etti. Yazar, bu şiddetin sadece onunla sınırlı kalmadığını, ailesine de hakaretler yöneltildiğini söyledi.

Psikolojik Çöküntü ve Tehditler

Yazar, ayrıca menajerlik yaptığı süre boyunca, aile üyelerinin küfürlü konuşmalarına ve tehditlere maruz kaldığını da belirtti. Yaşadığı psikolojik baskılar nedeniyle ciddi bir çöküntü yaşadığını ve duygusal anlamda zor bir süreç geçirdiğini dile getirdi. Bu tür davranışların, onun üzerinde uzun süreli bir travma bıraktığını vurguladı.

Avukatın Açıklamaları

Avukat Serkan Onukar, Şule Yazar’ın şikayetinin ardından yaptığı açıklamada, müvekkilinin bu süreçten büyük bir ruhsal yıkım ile çıktığını ve artık hukuki işlem başlatmanın tek çare olduğuna karar verdiğini ifade etti. Onukar, şikayetin dayanakları arasında, tanıklar ve delillerin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türk yargısına duydukları güveni vurgulayarak, sürecin takipçisi olacaklarını ve gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

İbrahim Tatlıses’in Cevabı

Henüz İbrahim Tatlıses tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, ünlü sanatçının eski menajerinin iddialarına nasıl yanıt vereceği ve bu davanın nasıl sonuçlanacağı merakla beklenmektedir.

Sonuç: Ünlü İsimlerle Yaşanan İş İlişkilerinde Psikolojik Şiddet Sorunu

Şule Yazar‘ın İbrahim Tatlıses‘e yönelik şiddet ve mobbing suçlaması, iş dünyasında ünlü isimlerle yaşanan zorlu iş ilişkilerinin ve psikolojik şiddet sorunlarının ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu tür davaların, toplumsal farkındalık yaratma açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte, davanın detayları ve sonucu, kamuoyu tarafından merakla takip edilecektir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr