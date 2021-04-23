Şevval Sam: Koronavirüse yakalanıp, atlatmışım

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Önceki gün görüntülenen Eda Ece ile Şevval Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Kovid-19’a yakalanmışım ve atlatmışım. Farkında değilim” diyen Sam, “Allah’tan kimseye bulaştırmamışım. Sürekli test yaptırıyoruz. Antikorum yüksek çıktı” ifadelerini kullandı

Oyuncu Eda Ece ve rol arkadaşı Şevval Sam, önceki gün Levent’te objektiflere yansıdı. Dizinin yapım firmasından çıkan ikili, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde rol aldıkları dizinin setinde birçok oyuncunun koronavirüse yakalanması ile ilgili konuşan Sam, “Set güzel gidiyor, maşallah. Kovid-19 vakalarımız da bitti” dedi.

“BENİM ÇOK ATEŞİM OLDU”

Koronavirüs salgınını atlatan Eda Ece, “Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp, solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum” ifadelerini kullandı.

“İNSAN KORKUYOR”

Annesi ve babasının iki yıldır evden çıkmadığını söyleyen Ece, “Korkuyor tabii insan. ‘Genciz, atlarız’ falan diye ama annem ve babamı iki yıldır evden çıkarmıyoruz. Aşılarını da oldular, iyiler” şeklinde konuştu.

O DA KORONAVİRÜSÜ ATLATMIŞ

Ünlü oyuncunun bu sözlerinin ardından Sam da koronavirüsü atlattığını ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Şevval Sam, “Ben de Kovid-19’a yakalanmışım ve atlatmışım. Farkında değilim. Allah’tan kimseye bulaştırmamışım. Eda’dan 1 ay önce ben geçirmişim. Sürekli test yaptırıyoruz. Antikorum yüksek çıktı. Bende varmış, ben farkında değilmişim” açıklamasını yaptı.