Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak Yedim

Bir çocuk annesi Hindistan, eski eşinin kendisi hakkında etrafındakilere; tüm masraflarını karşıladığını hatta kendilerine limitsiz kredi kartı verdiğini söylediğini duyunca çılgına döndü. “Doğrular bilinsin” diyen oyuncu, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken müstehcen film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim.”

6 yaşındaki kızı için bu zamana kadar sadece 2 kez oyuncak parası verdiğini söyleyen Hindistan, sözlerine şöyle devam etti: “Ben senin bir kuruşuna tenezzül etmemişken sen benim hakkımda nasıl böyle konuşabiliyorsun. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine 2 defa oyunca parası koydu o kadar.

Benim çocuğumun sağlık sigortasından, okuluna, tatiline, yediği içtiğine kadar benim sevgilim karşıladı. Karaktersiz bir daha bu bize baktığını söylediğini duyarsam başka yüzümü görürsün. O da senin için hiç iyi olmaz.”

İşte Ceren Hindistan’ın açıklamaları: