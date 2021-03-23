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Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak Yedim

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Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak Yedim
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23 Mart 2021 - 12:54
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak Yedim

 

Eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan model ve oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından Aslan hakkında tüm bildiklerini ifşa etti.

 

 

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adını duyuran ve uzun süredir ekranlarda olmayan Ceren Hindistan boşandığı eşi Ümit Aslan hakkında bildiği her şeyi Instagram hesabından bir bir anlattı. Ağızları açık bırakan açıklamalarda bulunan oyuncu, ‘Eşimi cinsel içerikli film izlerken çıplak şekilde yakaladım ve beni kemerle dövdü’ dedi.

 

Bir çocuk annesi Hindistan, eski eşinin kendisi hakkında etrafındakilere; tüm masraflarını karşıladığını hatta kendilerine limitsiz kredi kartı verdiğini söylediğini duyunca çılgına döndü. “Doğrular bilinsin” diyen oyuncu, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

Evli bir adamdan hamile kaldığı için zor günler yaşadığını söyleyen Hindistan, “Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Ne evim vardı ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem.

 

Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken müstehcen film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim.”

 

 

6 yaşındaki kızı için bu zamana kadar sadece 2 kez oyuncak parası verdiğini söyleyen Hindistan, sözlerine şöyle devam etti: “Ben senin bir kuruşuna tenezzül etmemişken sen benim hakkımda nasıl böyle konuşabiliyorsun. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine 2 defa oyunca parası koydu o kadar.

 

Benim çocuğumun sağlık sigortasından, okuluna, tatiline, yediği içtiğine kadar benim sevgilim karşıladı. Karaktersiz bir daha bu bize baktığını söylediğini duyarsam başka yüzümü görürsün. O da senin için hiç iyi olmaz.”

İşte Ceren Hindistan’ın açıklamaları:

 

 

 
 
 

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