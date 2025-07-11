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Tuba Büyüküstün’ün Set Pozları Beğeni Rekoru Kırdı!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni dizi projesinin setinden paylaştığı doğal karelerle hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü isim, sosyal medyada arka arkaya yayınladığı fotoğraflarla kısa sürede gündem olurken, sade tarzı ve samimi pozlarıyla dikkat çekti.

Büyüküstün’ün set ortamında verdiği pozlar, hem doğal güzelliğini hem de setteki enerjisini gözler önüne serdi. Makyajsız ve rahat bir şekilde objektife yansıyan kareler, hem diziye duyulan merakı artırdı hem de oyuncunun ne kadar içten ve sahici bir duruş sergilediğini ortaya koydu. Hayranları tarafından “Doğallığın simgesi” ve “Zarifliğin en sade hali” gibi yorumlarla övgü alan fotoğraflar, sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımları, rol aldığı dizinin tanıtımı açısından da etkili bir adım oldu. Görseller, hem kamera arkasına dair sıcak bir izlenim sundu hem de yeni projeye dair ipuçları taşıdı. Büyüküstün’ün sahne dışında da enerjik ve huzurlu hali, takipçileriyle arasındaki bağı daha da kuvvetlendirdi.

Tuba Büyüküstün, hem oyunculuğundaki başarıları hem de ekran dışındaki doğal duruşuyla uzun süredir magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yeni dizi projesinin detayları henüz netleşmese de, bu tarz paylaşımlar projenin yakında büyük ilgi göreceğine işaret ediyor.

Tuba Büyüküstün’ün Set Pozları Beğeni Rekoru Kırdı!
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