JLO’DAN TÜRKİYE ÇIKARMASI: DEV EKİP VE MAĞARADA LÜKS KONAKLAMA

Dünyaca ünlü pop yıldızı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2025 yazında Türkiye’yi ziyaret ediyor. Milyon dolarlık dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye gelecek olan Lopez, 85 kişilik profesyonel ekibiyle birlikte hem Antalya’da hem İstanbul’da sahne alacak. Türkiye’de gerçekleşecek konserler, yalnızca sahne şovlarıyla değil, yıldız ismin konaklama tercihi ve doğum günü kutlamasıyla da büyük ilgi uyandırdı.

Jennifer Lopez’in Türkiye’deki ilk durağı Antalya olacak. 1 Temmuz 2025’te Regnum Carya Otel’de gerçekleşecek konser öncesi, yıldız isim lüks detaylarla donatılmış “Crown Villa” içerisinde yer alan mağara temalı “The Cave” adlı özel suitte konaklayacak. Toplamda 3.500 metrekarelik alana sahip olan bu villada, 8 yatak odası, 6 giyinme odası, özel sinema salonu, SPA, sauna, swim-up bar, şömine, PlayStation odası ve daha birçok üst düzey özellik bulunuyor. Bu villa, daha önce dünya starları tarafından tercih edilen ve ultra VIP hizmet sunan nadir alanlardan biri olarak biliniyor.

Antalya konserinin hemen ardından 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park’ta ikinci konserini verecek olan Lopez, her iki şehirde de dev bir sahne şovu hazırlıyor. Sahne performansı için toplam 85 kişilik bir ekip görev alacak. Bunlardan 42’si koreografi ve dans kadrosunda, 50’si ise aktif dansçı olarak sahnede olacak. Lopez, yaklaşık 35 şarkılık bir repertuvarla hayranlarının karşısına çıkacak. Konser boyunca lazer gösterileri, sahne efektleri ve görsel sunumlarla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatılması bekleniyor.

Ayrıca Jennifer Lopez’in bu turne kapsamındaki Antalya konseri, 23 Temmuz’da kutlayacağı doğum günü öncesi özel bir etkinlik olarak planlandı. Ünlü sanatçı bu özel günü Türkiye’de kutlamayı tercih ederken, hayranlarına da sürprizler yapacağı söylentiler arasında.

Sahne arkasındaki hazırlıklar kadar, konaklama tercihi de şimdiden merak konusu oldu. Türkiye’deki lüks turizmin ve sahne organizasyonlarının ulaştığı seviye, Jennifer Lopez gibi dünya yıldızlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.