Metecan James Birsen’den Selin Ciğerci iddiasına cevap!

Metecan James Birsen’den Selin Ciğerci iddiasına cevap!

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliği anlaşmalı olarak 10 Eylül’de biten Selin Ciğerci’nin, Fenerbahçe Beko’da forma giyen Metecan James Birsen’le aşk yaşadığı iddia edildi. 26 yaşındaki basketbolcudan magazin gündemine bomba gibi düşen dedikodu hakkında açıklama geldi.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay sürpriz şekilde tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti.

“DENEME AŞAMASINDAYIZ”

Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci, şunları söylemişti:

“Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye’de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor…

“Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şu an için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz.”

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci’nin, Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen’le aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti.

Akay, “Başarılı basketbolcunun kariyeri nedeniyle korktuğu bu ilişkiyi, iki taraf da yalanlayacak belki ama kaynağım çok sağlam ve eminim kısa sürede bu ikili basına yakalanacak” ifadelerini kullanmıştı.