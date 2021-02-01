Metecan James Birsen’den Selin Ciğerci iddiasına cevap!
Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliği anlaşmalı olarak 10 Eylül’de biten Selin Ciğerci’nin, Fenerbahçe Beko’da forma giyen Metecan James Birsen’le aşk yaşadığı iddia edildi. 26 yaşındaki basketbolcudan magazin gündemine bomba gibi düşen dedikodu hakkında açıklama geldi.
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay sürpriz şekilde tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti.
“DENEME AŞAMASINDAYIZ”
Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci, şunları söylemişti:
“Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye’de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor…
“Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şu an için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz.”
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci’nin, Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen’le aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti.
Akay, “Başarılı basketbolcunun kariyeri nedeniyle korktuğu bu ilişkiyi, iki taraf da yalanlayacak belki ama kaynağım çok sağlam ve eminim kısa sürede bu ikili basına yakalanacak” ifadelerini kullanmıştı.
“HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEĞİ YANSITMIYOR”
Hakkında çıkan haberlerin ardından 26 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanlarken, hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
“Hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır…”
“Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberler üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum.”
‘BARIŞMA’ CEVABI!
Eski eşler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katılmıştı.
Çıra, basın mensuplarına, “Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz” demişti. Selin Ciğerci ise “Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz” şeklinde konuşmuştu.