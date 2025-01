Netflix Şubat Ayı Programı Açıklandı!

Hande Erçel ve Barış Arduç “Rüzgara Bırak” ile Geliyor!

Netflix, Şubat ayında izleyicileri heyecanlandıracak birçok yeni dizi ve filmi platforma ekliyor. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Rüzgara Bırak”, Birce Akalay’ın yer aldığı “Mezarlık” gibi yerli yapımlar dikkat çekiyor. Ayrıca, Robert De Niro ve Jesse Plemons’un başrollerinde olduğu “Zero Day”, dünyaca ünlü dizilerin yeni sezonları ve sürükleyici filmler izleyiciyle buluşacak.

Netflix Şubat Ayı Öne Çıkan Yapımları

Mezarlık – 27 Şubat

Başkomiser Önem Özülkü ve ekibi, üstü örtülen kadın cinayetlerini aydınlatmak için mücadeleye devam ediyor.

Rüzgara Bırak – 14 Şubat

Yazman Şirketler Grubu’nun CEO’su Aslı ve Çeşme’de yaşayan şirket varisi Ege, büyük bir otel projesi nedeniyle karşı karşıya geliyor.

Zero Day – 20 Şubat

ABD’deki altyapı sistemleri bir siber saldırıya uğrayınca, eski başkan George Mullen’dan olayın faillerini bulması istenir.

Valeria: 4. Sezon – 14 Şubat

Dört arkadaş, hayatın daha olgun bir dönemine girerken aşk ve kariyerleriyle yüzleşiyor.

Cobra Kai: 6. Sezon (3. Kısım) – 13 Şubat

Daniel ve Johnny, küresel turnuva öncesinde takımlarını yeniden kurmaya çalışırken, eski ve yeni düşmanlarla mücadele ediyor.

The Witcher: Sirens of the Deep – 11 Şubat

Rivialı Geralt, denizler ve kara arasındaki mitolojik bir çatışmaya sürükleniyor.

Az Çok Hamileyim – 5 Şubat

Aşk hayatı karışan Lainy, hamile taklidi yaparak beklenmedik olayların içine giriyor.

Cassandra – 6 Şubat

Yeni taşındıkları evde sanal asistanın tüm hayatlarını kontrol ettiğini keşfeden bir ailenin gerilim dolu hikayesi.

Çocuklar ve Animasyon Severler İçin

Gabby’nin Hayal Evi: 11. Sezon – 17 Şubat

Pokemon Yeni Ufuklar: 2. Sezon – 7 Şubat

Netflix’in Şubat ayı programı, farklı türlerde birçok yapımla dolu! Hangi diziyi veya filmi izlemeyi planlıyorsunuz?