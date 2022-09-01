Yalan, dolan, tehdit, entrika…

Hadise ve Reza Zarrab’ın WhatsApp yazışmalarını 3’üncü bölümü okuyanları şoke edecek “bomba” mesajlarla dolu.

İki sevgilinin yasak aşklarını ört bas etmek için kafa kafaya verip yaptıkları sinsice planlara ve entrikalara çok şaşıracaksınız.

Hadise ve Reza Zarrab’ın o dönemde haklarındaki iddiaları çürütmek için birlikte yaptıkları yalan-dolan, tehdit ve iftiralar içeren planlarını anlamak için mesajları okumanız yeterli.

İşte “Haber Konseyinin ulaştığı mesajların 3. bölümü…

mesajları dikkate alarak okuyunuz: