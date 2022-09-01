Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yalan, dolan, tehdit, entrika…

Yalan, dolan, tehdit, entrika…
1.502 views
22 Kasım 2022 - 21:33

Hadise ve Reza Zarrab’ın WhatsApp yazışmalarını 3’üncü bölümü okuyanları şoke edecek “bomba” mesajlarla dolu.
İki sevgilinin yasak aşklarını ört bas etmek için kafa kafaya verip yaptıkları sinsice planlara ve entrikalara çok şaşıracaksınız.
Hadise ve Reza Zarrab’ın o dönemde haklarındaki iddiaları çürütmek için birlikte yaptıkları yalan-dolan, tehdit ve iftiralar içeren planlarını anlamak için mesajları okumanız yeterli.

İşte “Haber Konseyinin ulaştığı mesajların 3. bölümü…

mesajları dikkate alarak okuyunuz:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ihanetin belgesini haber konseyi ele geçirdi “bu haber çıkarsa intihar ederim!”ihanetin belgesini haber konseyi ele geçirdi “bu haber çıkarsa intihar ederim!”
Aleyna Tilki’nin 2 günlük partisiAleyna Tilki’nin 2 günlük partisi
Okan Bayülgen kızı ile aynı sahnedeOkan Bayülgen kızı ile aynı sahnede
İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret ettiİsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret etti
Naz Elmas hakkında şoke eden iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!Naz Elmas hakkında şoke eden iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA: TEHDİT
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalan, dolan, tehdit, entrika…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“senİn yüzünden çocuğumun velayetini alamadım.”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ihanetin belgesini haber konseyi ele geçirdi “bu haber çıkarsa intihar ederim!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’nin 2 günlük partisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okan Bayülgen kızı ile aynı sahnede
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun evini ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ispanak ve turp hasadında çalışacak işçi bulunamıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamsiler tezgahları doldurmaya başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naz Elmas hakkında şoke eden iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !