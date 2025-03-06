NİLPERİ ŞAHİNKAYA’DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda ilginç bir itirafta bulundu. Şahinkaya, Süper Lig’in Senegalli futbolcularından birinin kendisine yazdığı mesajı paylaştı. Bu açıklama, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

“Çok Sevindim, Sen De Bizim Orada Doğmuşsun”

Nilperi Şahinkaya, programda aldığı mesajın içeriğini şu şekilde aktardı: “Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun.” Bu mesajın ardından sosyal medya kullanıcıları, Şahinkaya’ya yazan futbolcunun kim olduğunu merak etmeye başladı. Futbolcunun kimliği konusunda çeşitli spekülasyonlar ve tahminler yapılırken, Şahinkaya’nın Senegal’de doğmuş olması, mesajın içeriğini daha da ilginç kılıyor.

Senegal Bağlantısı

Şahinkaya’nın babasının diplomat olması nedeniyle Senegal’de doğmuş olması, bu olayla ilgili merak edilen bir diğer konu oldu. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda, ailesinin yurtdışında görev yapmış olduğunu ve Senegal’de birkaç yıl kaldığını belirtmişti.

Nilperi Şahinkaya Kimdir?

Nilperi Şahinkaya, 1988 yılında İstanbul’da doğmuş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış, ardından televizyon ve sinema projelerinde önemli başarılar elde etmiştir. En bilinen projelerinden biri ise, “Kral Kaybederse” adlı dizisindeki Özlem karakteridir.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Şahinkaya’nın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncuya mesaj yazan futbolcunun kim olduğunu tartışırken, konu hızla gündem oldu. Bu olay, özellikle Şahinkaya’nın oyunculuk kariyerinin yanı sıra, sosyal hayatı ve ünlülerle olan ilişkileri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net