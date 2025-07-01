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TSK’da Yeni Dönem: Komutanların Emeklilik Yaşı 67’den 72’ye Çıkıyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifi ile Cumhurbaşkanına, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının görev süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, kuvvet komutanlarının emeklilik yaşının 67’den 72’ye çıkarılmasına olanak sağlayacak.

Kamuoyuna yansıyan teklif metnine göre, Cumhurbaşkanı bu yetkiyi yılda bir kez olmak üzere toplamda beş defaya kadar kullanabilecek. Böylece kuvvet komutanları, 72 yaşına kadar görev yapabilecek.

Yasa teklifinde dikkat çeken bir diğer önemli değişiklik ise kurmay subay olma şartının kaldırılması. Buna göre, harp akademisi mezunu olmak ve ilgili sınıf veya görev alanında bulunmak yeterli olacak. Bu düzenleme ile daha esnek bir terfi sistemi hedefleniyor.

Hâlihazırda Genelkurmay Başkanı için uygulanan bu görev süresi uzatma yetkisinin, kuvvet komutanları için de geçerli hale getirilmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde ise bölgesel güvenlik tehditlerinin arttığı ve bu nedenle deneyimli komutanların görevde kalmasının stratejik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bu yetkisini resmen kullanmaya başlayabilecek.

TSK’da Yeni Dönem: Komutanların Emeklilik Yaşı 67’den 72’ye Çıkıyor
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