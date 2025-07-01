Altınbaş Üniversitesi Kurucusu Ali Altınbaş 69 Yaşında Hayatını Kaybetti

Altınbaş Holding’in Onursal Başkanı ve Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı olan iş insanı Ali Altınbaş, hayatını kaybetti.

Altınbaş Holding’den yapılan açıklamada, Ali Altınbaş’ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Ali Altınbaş için 2 Temmuz Salı günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ali Altınbaş Kimdir?

1956 yılında Gaziantep’in Araban ilçesi Hasanoğlu Köyü’nde dünyaya gelen Ali Altınbaş, ilkokulu burada tamamladı. Ticaret lisesinin ardından yüksek öğrenimini teknik alanda sürdürdü.

Kuyumculuk sektöründe iş hayatına başlayan Altınbaş, 1970’li yıllarda Türkiye’nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketlerinden birini kurdu. Bu dönemde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

2003 yılında babası Mehmet Altınbaş’ın vefatının ardından şirketin başına geçti. 2005 yılında kurduğu Mehmet Altınbaş Vakfı ile eğitim alanına büyük katkılar sundu. 2008 yılında kurulan Altınbaş Üniversitesi ile yükseköğretimde uluslararası bir marka oluşturdu. Bugün üniversite, 120’den fazla ülkeden öğrenciyi ağırlıyor.

Ali Altınbaş, TOBB Yükseköğretim Meclisi ve TİM Eğitim Hizmetleri Komitesi’nde de görev alarak Türkiye’de eğitimin gelişimine katkı sağladı.

Altınbaş Üniversitesi’nden Anlamlı Veda

Altınbaş Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: