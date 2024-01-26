Eski manken Hülya Yiğitalp’ten oğlu Yiğit Tokbey’e son veda!

ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken Hülya Yiğitalp’in mühendis oğlu Yiğit Tokbey’in (31) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.
Teknoloji şirketi SpaceX’te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey, Kaliforniya eyaletinde 19 Ocak’ta motosiklet kullanırken trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp’in oğlu olan Tokbey’in cenazesi, işlemlerin ardından hava yoluyla Adana’ya gönderildi.
Yiğit Tokbey için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılanlar, baba Rıfat Tokbey, anne Hülya Yiğitalp ve kardeşleri Fırat ile Asya Tokbey’e başsağlığı diledi.
Kılınan cenaze namazının ardından Tokbet’in cenazesi, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.