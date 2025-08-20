THY, Air Europa’ya Ortak Oldu! 300 Milyon Avroluk Dev Yatırım

Türk Hava Yolları (THY), dünya havacılığında büyük bir adım daha attı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan THY’nin, İspanya merkezli Air Europa’ya sunduğu 300 milyon avroluk bağlayıcı teklif kabul edildi. Bu stratejik ortaklık, hem Türkiye’nin hem de THY’nin küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmî prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir” ifadeleri yer aldı. Sürecin gerekli yasal izinler ve düzenleyici kurumların onayları doğrultusunda 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Latin Amerika’dan Daha Fazla Turist Çekilecek

THY’nin bu ortaklığı, yalnızca Avrupa değil aynı zamanda Latin Amerika pazarında da güçlü bir etki yaratacak. Özellikle Türk dizilerinin yoğun ilgi gördüğü Latin Amerika ülkelerinden Türkiye’ye turist akışının hızlanması bekleniyor. Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo uçuş ağının da genişleyeceği, Türkiye ile İspanya arasında güçlü bir hava koridorunun oluşacağı ifade ediliyor.

Yapılan açıklamada, “Air Europa’daki azınlık payların devralınması, yeni turizm pazarlarının açılması, Türkiye’ye gelen turist sayısının artması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilmektedir” denildi.

THY’nin Küresel Konumu Güçleniyor

Air Europa’nın önemli bir Avrupa taşıyıcısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu hamlenin THY’ye dünya havacılığında daha geniş bir etki alanı sağlayacağını belirtiyor. Ortaklığın büyük kısmı sermaye artışı şeklinde gerçekleşecek ve edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında netlik kazanacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Latin Amerika’dan Türkiye’ye ilgiyi artıracağız. Bu ortaklık, THY’nin dünya havacılığındaki konumunu daha da güçlendirecek” ifadelerini kullanmıştı.