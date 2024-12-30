BAKAN VEDAT IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşlarının artıp artmayacağı konusu, Türkiye’de büyük bir merakla beklenen bir gelişme haline gelmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşlarının ne zaman ve ne kadar artacağına dair soruları yanıtlayarak, “Ocak ayında gerçekleştirilecek olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, en düşük emekli maaşının artırılması için bir çalışma yapılabilir” şeklinde ifadelerde bulundu.

Emekli Maaşlarına Yılbaşı Müjdesi: Bakan Işıkhan’dan Önemli Açıklama

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada ayrıca, hükümetin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına sürekli olarak çeşitli düzenlemeler yaptığını vurguladı. Ocak ayındaki toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılması gibi bir kararın gündeme gelebileceğini belirten Işıkhan, bu tür düzenlemelerin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yapıldığını ve her zaman emeklilerin yanında olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Emekli maaşlarına yapılacak herhangi bir artışın, özellikle düşük gelirli emekliler için önemli bir maddi rahatlama sağlayacağı tahmin ediliyor. Ülkedeki enflasyon oranlarının yükselmesi ve yaşam maliyetlerinin artması, emeklilerin alım gücünü olumsuz etkileyerek, maaş artışı taleplerini artırmıştı. Bakan Işıkhan’ın açıklaması, bu talepleri karşılamak adına atılacak adımlar konusunda umut verdi.

Bu açıklamanın ardından gözler, 2024 yılının Ocak ayında yapılacak olan EKK toplantısına çevrildi. Emeklilerin, bu toplantıdan çıkacak sonuçları heyecanla beklediği düşünülürken, yapılan açıklamalar en düşük emekli maaşının iyileştirilmesi noktasında önemli bir adımın atılacağını gösteriyor.

2025’te Emekli Maaşlarına Yönelik Kritik Düzenleme: En Düşük Maaş Artabilir mi?

2025 yılına sayılı günler kala milyonlarca çalışan, emekli ve memur, maaşlarına yapılacak olan zammı heyecanla bekliyor. Yeni yıl ile birlikte açıklanacak olan enflasyon rakamları, maaş artışlarının ne kadar olacağını belirleyecek. Bu kapsamda, özellikle emeklilerin maaşlarına yapılacak düzenleme ve en düşük emekli maaşındaki olası değişiklik, halk arasında merak edilen konuların başında geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa’da geçtiğimiz hafta yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilere bilgi veren Işıkhan, önümüzdeki dönemde en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik bir çalışma yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Bakan, bu konuda şunları ifade etti:

“Ocak ayında yapılacak olan EKK toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma başlatılabilir. Emekli maaşlarındaki artışlar, biliyorsunuz ki yasal düzenlemelere dayanarak gerçekleştirilmektedir. Kanun gereği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, her yıl Ocak ve Temmuz ayında açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre yapılmaktadır. Memur emeklilerine ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmelerde belirlenen artış oranları eklenmektedir.”

Işıkhan, en düşük emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükseldiğini hatırlatan Bakan, düşük prim ödeyen ve kısa süreli sigortalı olan emekliler için bu maaşın tam olarak 12 bin 500 TL’ye tamamlandığını belirtti. Aradaki farkın ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, “Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranları neticesinde, Cumhurbaşkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik bir çalışma yapılabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki en düşük emekli maaşında yapılacak olası artış, emeklilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir” dedi.

2025 yılı itibariyle maaş artışlarının yanı sıra, özellikle düşük emekli maaşlarının artırılmasına yönelik adımların atılması bekleniyor. Emekli vatandaşlar, yeni yılın başlangıcında yapılacak bu düzenlemeleri büyük bir umutla bekliyor.

KAYNAK: medyaradar