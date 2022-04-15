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Trafik sigortasına rekor zam!

Trafik sigortasına rekor zam!
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15 Nisan 2022 - 10:28

25 milyon araç sahibine kötü haber. Şubatta yüzde 20 zamlanan zorunlu trafik sigortasına her ay yüzde 2.25 otomatik zam yapılacak. Yıllık zam yüzde 51’i bulacak.

Aylardır ardı arkası kesilmeyen zam sağanağı şimdi de 25 milyon araç sa­hibini vurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay yüzde 2.25 oranında artırılmasına karar verdi. Son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki 1 yılda yüzde 51 daha zamlanmış olacak.

GENELGE YAYINLANDI

SEDDK, yayımladığı yeni bir genelgeyle sigorta şirket­lerine mayıs ayı başından itibaren trafik sigorta prim­lerini her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.

PRİM YÜKÜ ARTACAK

Şubat ayından bu yana trafik primleri her ay yüzde 1.5 artırılarak uygulanıyor­du. SEDDK, 2022 için aylık prim artış oranını yüzde 1.25 olarak belirlemiş, ancak enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle primlere yüzde 20 zam yapıp aylık zammı da yüzde 1.5’e yükseltmişti. Yeni genel­geyle birlikte trafik sigortası primleri her ay yüzde 2.25 oranında artacağı için yıllık zam yüzde 30.6 ile rekor se­viyeye ulaşacak.

Şubattaki yüzde 20’lik zam da dikkate alındığında önümüzdeki 1 yıllık dönemde vatandaşın trafik poliçesi prim yükü yüzde 51 zamlanmış olacak. Nisanda bin 235 liraya çıkan en düşük trafik sigortası primi mayısta bin 263 liraya, haziranda bin 291 liraya, temmuzda bin 320 liraya yükselecek. Örneğin geçen yıl mayısta 568 liraya trafik poliçesi yaptıran bir araç sahibi, aynı aracının trafik poliçesini önümüzdeki ma­yıs ayında yenilettiğinde bin 270 lira ödemek zorunda kalacak.

TRAFİKTE TEHLİKE ARTTI

Sigorta Acentala­rı İşveren Sendikası (SAİS) Başkanı Yalçın Metin, akaryakıt zamları ve hayat pahalılığı yüzünden arabasına binemeyen vatandaşın trafik sigortası da yaptıramadığını, sıkıntıların giderilmemesi ha­linde trafikteki sigortasız araç sayısının 10 milyona ulaşabile­ceğini söylemişti. Yeni zamlarla birlikte trafik sigortası daha da pahalanacağı için trafikteki sigortasız araç riskinin daha da artmasından endişe ediliyor.

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