“KEŞKE ÖNCE BEN ÖLSEYDİM DE O BENİM İÇİN BURADA KONUŞSAYDI.”

Eski Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu;

Büyüklerimiz dualarını bağlarken, çocukken duyduğum bir söz vardı. Ne anlama geldiğini sonra anladım. Derlerdi ki: “Sıralı ölüm ver ya Rabbi!” Sırasız oldu. Ben ondan önce gitmeliydim, o benim üstüme konuşmalıydı.

Bütün vücudu gönlünden, yürekten ibaret bir insandı. Vatanını, milletini, memleketini ölümüne severdi. Bu sevgiyi ve itibarı her şeyiyle hak etmiş bir dostumuzdu. Herkesi sevmeyi, sahiplenmeyi, liderlik etmeyi seven bir insandı. Türkiye, kendisine hizmet etmeye âşık bir insanı kaybetti.

Ben hukukçuyum, hoca değilim. Ama herkesin bildiği kadar dinî, imanı, Kur’an’ı bilen bir arkadaşınızım. Mülk Suresi’nde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Biz, içinizden hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattık.” Yaratılışın sebebini böyle gösteriyor: İnsanlığa hizmet, vatana millete hizmet… İşte o ölçünün canlı timsali burada yatıyor.

Efsane Başkan Mehmet Ali Yılmaz vefatının 1. yılında mezarı başında dualarla anıldı

KOCA YÜREKLİM

Sanatçı Orhan Gencebay;

Benim kadim bir dostumdu. İlk tanıştığımızda öğrenciydi; Millî Türk Talebe Birliği’nde öğrenci lideriydi. Çocukluğundan beri ülkemiz adına ne lazımsa düşünmüş ve yapmış bir insandı. Yaptıkları zaten unutulacak gibi değil; ülkemiz ve insanlık için çok büyük hizmetler vermiştir.

Ben bir sene olduğuna inanamıyorum, sanki hâlâ aramızdaymış gibi hissediyorum. Mehmet Ali Yılmaz ile ilgili anlatacak o kadar çok anı var ki… Yaptıklarıyla, sahiplenmesiyle, her zaman gereken neyse en üst düzeyde yapmıştır.

Ey benim koca yüreklim, nur içinde yat. Mekânın cennet olsun!

Efsane Başkan Mehmet Ali Yılmaz vefatının 1. yılında mezarı başında dualarla anıldı



KADİRŞİNAS BİR İNSANDI

Eski Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Masum Türker;

Biraz önce çocuklarıyla karşılaştım, hemen sordum. Neden sordum? Çünkü kendisiyle arkadaş olduğumuz yıllarda bana hayallerini anlatırdı. Çocukları için üniversite kurma hayali vardı. Burada kimsenin bilmediği bir özelliğini söyleyeyim: 1970’li yıllarda özel okulların devletleştirilmesi projesinin başındaki lider Mehmet Ali Yılmaz’dı. Bunu kimse bilmez. O tarihte, okullar devletleşsin diye para toplayan öğrenciler, onun hesabına aktardığı parayı sonra okulların devletleştirilmesinde kullandı. Ben o yıllarda ismini böyle duymuştum.

Bu işleri yaparken binlerce insanı iş sahibi yapardı. Hayırsever bir insandı. Bugün herkes bilmez ama Trabzonspor’da kimsenin aklına gelmeyen o tesisleri yaptırmak için kendini feda etmiş bir insandı. Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’un başkanı olduğu dönemde Güneş Gazetesi’ni almıştık. Ben aslen Mardinliyim, ama Trabzon’a gidip hesapları, düzenleri oluşturuyorduk. Onun yüzünden ben de yarı Trabzonlu oldum.

Bir gün bir yerde karşılaştık, benden “Trabzon kazansın” dememi bekliyordu. Ben “Galatasaray” deyince kızmıştı. Yıllar sonra bana, “Ya Mahsun, ben haksızlık etmişim sana. Tabii Trabzonlu oldun ama ilk takımını da bırakmayacaksın” dedi. İşte böyle kadirşinas bir insandı.

Efsane Başkan Mehmet Ali Yılmaz vefatının 1. yılında mezarı başında dualarla anıldı

Prof. Dr. Ali Akyüz: “MEHMET ALİ YILMAZ ADSIZ BİR KAHRAMANDIR”

Mehmet Ali Yılmaz’a dedim ki: “Dekanlık adına 60 bin dolar vereceksin. İngiltere’ye giderek eğitim alacağız ve bu laboratuvarı Türkiye’ye gelip kuracağız.” “Peki” dedi. O parayı dekanlık hesabına yatırdı. Ben de arabamı sattım, İngiltere’ye gidip 8 ay kaldım, döndüm geldim ve o laboratuvarı kurdum. Büyük bir ekip oluştu. O başlattığımız endoskopi birimi ile Türkiye’de cerrahların 4-5 bini oradan yetişerek hâlâ endoskopi yapmaktadır. O birimin kurulmasının temelini atan Mehmet Ali Yılmaz’dır. O, adsız bir kahramandır.

Daha böyle o kadar desteği var ki saymakla bitmez. Burada eğitime o kadar büyük katkıları var ki anlatmakla bitiremeyiz. Çocukları burada, dilerim ki onun adına bir eğitim vakfı kurarlar ve hepimiz o vakfa hizmet veririz.



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