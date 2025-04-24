ÖZCAN DENİZ VE EŞİ SAMSAR DADGAR, DEPREM KORKUSUYLA GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

İstanbul’da 24 Nisan 2025 sabah saatlerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde büyük bir panik yaşandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eşi Samsar Dadgar da geceyi evlerinin bahçesine kurdukları çadırda geçirdi.

DEPREM PANİĞİ SOKAĞA DÖKTÜ

Deprem sonrası özellikle İstanbul’da vatandaşlar evlerine girmekten çekindi. Parklara, araçlara ve belediyelerin oluşturduğu geçici barınma alanlarına yönelen halk, geceyi dışarıda geçirdi. Yetkililer, depremde ciddi bir can kaybı yaşanmadığını belirtirken, bazı metruk binalarda çökme meydana geldi. Öte yandan, panik anında yüksek yerlerden atlayan yaklaşık 230 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi

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ÜNLÜ ÇİFT DE ÖNLEM ALDI

Depremin etkisiyle tedirginlik yaşayan ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eşi Samsar Dadgar, güvenlik gerekçesiyle geceyi çadırda geçirme kararı aldı. Deniz çifti, evlerinin bahçesine kurdukları çadırda geceyi geçirerek hem çocukları hem de kendi güvenliklerini ön planda tuttuklarını ifade etti. Samsar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gecemizi çadırda geçirdik. Önlemimizi aldık, güvendeyiz,” ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN UYARI: ARTÇILAR SÜREBİLİR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamalarda, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların panik yapmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuldu. Özellikle yapı güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiği, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı.

İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

Deprem, İstanbul’un olası büyük depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve afet bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/