İSTANBUL’UN DEPREM RİSKİ HARİTASI GÜNDEMDE: RİSKİ YÜKSEK İLÇELER AÇIKLANDI

24 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden İstanbul’un deprem riski haritasına çevrildi. Uzmanlar, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısı gibi etkenlere göre İstanbul’daki ilçelerin risk seviyelerini değerlendirdi. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçe, 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

FAY HATLARINA YAKINLIK BELİRLEYİCİ

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz koluna yakınlığı nedeniyle ciddi risk taşıyor. Özellikle bu hat Büyükçekmece açıklarında uzanıyor ve megakentin birçok ilçesi bu hatta yakın konumda bulunuyor. AFAD’ın açıklamasına göre 6.2 büyüklüğündeki son deprem, bu fay kolunun hareketliliğini yeniden gözler önüne serdi.

1. DERECE RİSKLİ İLÇELER

Haritaya göre 1. derece deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde sıralanıyor:

Avrupa Yakası:

Avcılar

Küçükçekmece

Bakırköy

Beylikdüzü

Güngören

Zeytinburnu

Bahçelievler

Fatih

Anadolu Yakası:

Kadıköy

Üsküdar

Ataşehir

Ümraniye

Maltepe

Kartal

Pendik

Sultanbeyli

Sancaktepe

Tuzla

Adalar

UZMAN UYARISI: SAHİL VE ZEMİN ÖNEMLİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’da yalnızca ilçe bazlı değil, parsel bazlı risk değerlendirmesinin yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle sahil kesimlerinin zemin yapısının riskli olduğunu belirten Ersoy, yüksek kotlarda yer alan bölgelerin ise daha güvenli olabileceğini ifade etti.

Yüksek risk taşıyan sahil kesimleri:

Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik (sahil)

Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy (sahil)

Beylikdüzü ve Büyükçekmece (zemin riski yüksek)

ZEMİNİ KÖTÜ OLAN VE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN DİĞER İLÇELER

Avrupa Yakası: Büyükçekmece Küçükçekmece Avcılar Zeytinburnu Esenler Bağcılar Fatih Beylikdüzü Bakırköy Güngören Esenyurt

Anadolu Yakası: Kadıköy (sahil) Kartal (sahil) Maltepe (sahil)



NE YAPILMALI?

Yetkililer, özellikle yapı stoku eski olan bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca vatandaşlara, deprem çantası hazırlıkları, aile içi acil durum planları ve güvenli alan bilgisi konularında bilinçlenme çağrısı yapılıyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/