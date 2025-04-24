İSTANBUL’UN DEPREM RİSKİ HARİTASI GÜNDEMDE: RİSKİ YÜKSEK İLÇELER AÇIKLANDI

24 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden İstanbul’un deprem riski haritasına çevrildi. Uzmanlar, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısı gibi etkenlere göre İstanbul’daki ilçelerin risk seviyelerini değerlendirdi. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçe, 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor.
FAY HATLARINA YAKINLIK BELİRLEYİCİ
İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz koluna yakınlığı nedeniyle ciddi risk taşıyor. Özellikle bu hat Büyükçekmece açıklarında uzanıyor ve megakentin birçok ilçesi bu hatta yakın konumda bulunuyor. AFAD’ın açıklamasına göre 6.2 büyüklüğündeki son deprem, bu fay kolunun hareketliliğini yeniden gözler önüne serdi.
1. DERECE RİSKLİ İLÇELER
Haritaya göre 1. derece deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde sıralanıyor:
Avrupa Yakası:
Avcılar
Küçükçekmece
Bakırköy
Beylikdüzü
Güngören
Zeytinburnu
Bahçelievler
Fatih
Anadolu Yakası:
Kadıköy
Üsküdar
Ataşehir
Ümraniye
Maltepe
Kartal
Pendik
Sultanbeyli
Sancaktepe
Tuzla
Adalar
UZMAN UYARISI: SAHİL VE ZEMİN ÖNEMLİ
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’da yalnızca ilçe bazlı değil, parsel bazlı risk değerlendirmesinin yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle sahil kesimlerinin zemin yapısının riskli olduğunu belirten Ersoy, yüksek kotlarda yer alan bölgelerin ise daha güvenli olabileceğini ifade etti.
Yüksek risk taşıyan sahil kesimleri:
Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik (sahil)
Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy (sahil)
Beylikdüzü ve Büyükçekmece (zemin riski yüksek)
ZEMİNİ KÖTÜ OLAN VE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN DİĞER İLÇELER
Avrupa Yakası:
Büyükçekmece
Küçükçekmece
Avcılar
Zeytinburnu
Esenler
Bağcılar
Fatih
Beylikdüzü
Bakırköy
Güngören
Esenyurt
Anadolu Yakası:
Kadıköy (sahil)
Kartal (sahil)
Maltepe (sahil)
NE YAPILMALI?
Yetkililer, özellikle yapı stoku eski olan bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca vatandaşlara, deprem çantası hazırlıkları, aile içi acil durum planları ve güvenli alan bilgisi konularında bilinçlenme çağrısı yapılıyor.
KAYNAK:https://www.medyaradar.net/