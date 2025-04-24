NUMAN KURTULMUŞ’A SÜRPRİZ DİYALOG: “İSMİN NE SENİN?” SORUSUNA ‘İMAMOĞLU’ YANITI!

NUMAN KURTULMUŞ’A MECLİS’TE SÜRPRİZ: “SOYADIN NE?” SORUSUNA “İMAMOĞLU” YANITI ŞAŞIRTTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin 105. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel törende ilginç bir an yaşadı. Kutlamalar kapsamında Meclis Tören Salonu’nda gerçekleşen etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenen Kurtulmuş, bir çocukla sohbeti sırasında aldığı yanıtla kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Tebrik töreni sırasında kendisine yaklaşan bir çocukla tokalaşan Kurtulmuş, çocuğun elini öperek samimi bir sohbet başlattı. “Sen kimsin? Gel. İsmin ne senin? Soyadın ne?” sorularını yönelten Kurtulmuş, aldığı “İmamoğlu” cevabıyla gülümseyerek, “İmamoğlu” diyerek yanıt verdi.

Bu kısa ama dikkat çeken diyalog, hem törene katılanlar hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündemde sıkça yer aldığı bu dönemde, aynı soyadı taşıyan bir çocuğun Kurtulmuş’la kurduğu bu sıcak iletişim, kamuoyunda sembolik anlamlar taşıyan bir detay olarak yorumlandı.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve resmi kutlamaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş’un tebrikleri kabul etmesiyle tamamlandı. Kutlamalarda çocuklara gösterilen yakın ilgi ve sıcak diyaloglar, 23 Nisan’ın ruhunu bir kez daha yaşattı.