DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? UZUN ÖMÜRLÜ GIDALAR VE STRATEJİK KONUM UYARISI

24 Nisan 2025 sabahı İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilinci bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, olası bir depremde hayatta kalma şansını artıran en önemli faktörlerden birinin “doğru hazırlanmış bir deprem çantası” olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle uzun ömürlü ve enerji verici gıdalar, bu çantanın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

TÜKETİME UYGUN, UZUN SÜRELİ SAKLANABİLEN GIDALAR

Afet zamanlarında enerji ihtiyacını karşılamak ve açlığı kontrol altına almak için önerilen başlıca yiyecekler şunlar:

Konserve ürünler : Et, sebze ya da baklagil içerikli konserveler hem doyurucu hem uzun ömürlüdür.

Lifli bisküviler : Tok tutar ve kolay tüketilir.

Kuru meyveler (kayısı, incir) : Doğal şeker içerikleriyle enerji sağlar.

Çubuk krakerler: Pratik ve sindirimi kolaydır.

Bu ürünler, raf ömürlerinin uzun olması nedeniyle afet çantalarında saklanmaya uygundur ve sık sık yenilenmelerine gerek kalmaz.

DEPREM ÇANTASI NEREYE KONULMALI?

Deprem çantasının hazırlığı kadar, konumlandırılması da hayati önem taşıyor. Uzmanların önerileri şöyle:

Kolay ulaşılabilir bir yerde olmalı : Evdeki herkesin ulaşabileceği bir noktada bulunmalı.

Çıkış kapısına yakın yerler tercih edilmeli : Binayı hızlı terk ederken çantaya kolayca ulaşmak için.

Her birey için ayrı çanta : Ailedeki her birey için yaş ve sağlık durumuna uygun şekilde çanta hazırlanmalı.

İçerik düzenli kontrol edilmeli: Son kullanma tarihleri gözden geçirilmeli ve eksikler tamamlanmalı.

DEPREM SONRASI İSTANBUL GAZETELERİNDE GENİŞ YER BULDU

İstanbul’u sarsan ve yedi şehirde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 24 Nisan Perşembe günkü gazete manşetlerinde de geniş yer buldu. Birçok yayın organı, “İstanbul Beşik Gibi Sallandı”, “Geceyi Dışarıda Geçirdik”, “Korku Tüneli” gibi başlıklarla okuyucularına depremi aktardı.

SONUÇ OLARAK…

Deprem sonrası yaşanabilecek zorluklara hazırlıklı olmak için hem fiziksel hem de psikolojik anlamda donanımlı olmak gerekiyor. Bir deprem çantasının içeriği kadar, doğru yerde bulundurulması da kritik öneme sahip. Bu farkındalıkla yapılan her hazırlık, olası bir felakette hayat kurtarabilir.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/