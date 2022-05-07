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Trabzonspor – Altay maçı hangi statta oynanacak?

Trabzonspor – Altay maçı hangi statta oynanacak?
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07 Mayıs 2022 - 18:12

Son Dakika: Trabzonspor – Altay maçı hangi statta oynanacak? TFF’ye resmi başvuru

Trabzonspor, Akyazı’da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını farklı bir statta oynamak için TFF’ye resmi başvurusunu yaptı.

Trabzonspor’un Antalyaspor maçıyla şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası taraftarların zemine inerek kutlama yapması, çimlerin ezilmesine ve deforme olmasına sebep olmuştu.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında on binlerce taraftarın sahaya inmesi zemine büyük zarar verdi. Sulama sistemi bozuldu. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zemin dağıldı. Led ekranların yarısı kullanılamaz hale geldi.

37 yıllık şampiyonluk özlemini bitiren düdüğün ardından Trabzonspor taraftarı sahaya akın etmişti. Tribünde az sayıda taraftar kalırken on binlerce kişi sahaya girmişti.

TFF’YE RESMİ BAŞVURU

Trabzonspor, Akyazı’da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını farklı bir statta oynamak için TFF’ye başvuruda bulundu.

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Bordo Mavililer, 14 Mayıs Cumartesi günkü karşılaşmanın Şanlıurfa GAP Stadı’nda oynanması yönünde talebini resmen iletti. TFF’ye yazılan yazıda, şampiyonluk kutlamalarında Medical Park Stadyumu’nda oluşan hasar gerekçe gösterildi.

TFF’nin konuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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