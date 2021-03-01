Müjde Ar’ın Acı Günü

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Merhum sanatçı Aysel Gürel’in küçük kızı Mehtap Ar (64) hayatını kaybetti.

Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi 64 yaşındaki Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ar, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

DÖRT GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan’da 64 yaşına basmıştı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından üç aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş” mesajıyla kutlamıştı.

Kardeşi Mehtap Ar’ın sağlık durumu ile ilgili Ocak ayında bir açıklama yapan Müjde Ar, “8 Ocak’ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı” ifadelerini kullanmıştı.