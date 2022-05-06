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Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir?

Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir?
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06 Mayıs 2022 - 9:11

Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir sorusu, Hıdırellez’in gelmesiyle beraber birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde “bayram” olarak kutlanan Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılmaktadır. Peki, Hıdırellez’de gül ağacında nasıl dilek dilenir, su yoksa ne yapılır? İşte, Hıdırellez dilek duası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…

1/4Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır

Hıdırellez dilekleri, geleneklere göre 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs gününe kadar devam ediyor. Bu günde dua ve dilek dileme ritüelleri anlam bulacak. Hıdırellez duası ile gerçekleşmesini istedikleri dilekleri dile getirecek olan vatandaşlar, gül dalına para asma, nohut ya da fasulye ekerek kötülükleri evden uzak tutma gibi inançlarla bu günü yerine getirecek. Peki, Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? İşte, Hıdırellez duası ve dilek tutma aşaması hakkında merak edilen tüm detaylar

2/4HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR

HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanıyor.

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

3/4Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır

Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.
Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

4/4HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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