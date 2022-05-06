Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir sorusu, Hıdırellez’in gelmesiyle beraber birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde “bayram” olarak kutlanan Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılmaktadır. Peki, Hıdırellez’de gül ağacında nasıl dilek dilenir, su yoksa ne yapılır? İşte, Hıdırellez dilek duası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…