Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

‘Totobo’ şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler

‘Totobo’ şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler
3 views
10 Ağustos 2022 - 11:42

İstanbul merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen ‘Totobo’ isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12’si tutuklandı. Örgüt üyelerinin, şebeke lideri Ö.G.’nin talimatıyla yakalanmamak için silahlarını gömdüğü, ihtiyaç durumunda çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları ve Yasa Dışı Bahis oyunları ile 1 milyar lira kazandıkları tespit edilen ‘Totobo’ isimli şebekeye Operasyon düzenledi.

İstanbul’un Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin’de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 75 şüpheliden 62’si yakalandı.

Totobo şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler

 

Şebeke üyelerinin paravan şirketler üzerinden kurdukları yasa dışı bahis oyunlarından elde ettikleri para trafiğinin Kuzey Makedonya’ya kadar uzandığı ve izlerini kaybettirmek için yabancı uyruklu kişiler adına açılan hatları kullandıkları ortaya çıktı.

‘SİLAHLARINIZI GÖMÜN’ TALİMATI VERMİŞ

Ö.G.’nin liderliğini yaptığı şebeke üyelerine, yakalanmamak için ‘Silahlarınızı gömün’ talimatı verdiği, bunun üzerine şebeke üyelerinin kullandıkları ruhsatsız silahları toprağa gömdüğü, ihtiyaç durumunda da gömdükleri yerlerden çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

Totobo şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler

 

LÜKS OTOMOBİLLER DE SERGİLENDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 94 adet cep telefonu ve 88 adet sim kart, 52 adet banka kartı, 15 adet bilgisayar ve 2 adet bilgisayar kasası bulundu. Kamera, 2 adet tablet, kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet şarjör, 160 adet fişek ele geçirildi.

Totobo şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler

 

Ayrıca, 7 bin 677 Dolar, 2 bin 855 Euro, 145 bin 335 TL para, 15 adet hard disk, 38 adet flash bellek, 2 adet sahte kimlik ve 2 adet çek, 3 adet banka dekontu, 6 adet hazıfa kartı, çelik yelek, 2 adet telsiz, gaz bombası, dokümanlar, 3 gram Eroin ve 2 adet hap ele geçirildi.

Totobo şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler

 

Ele geçirilen malzemeler siber şube müdürlüğü önünde sergilendi. Sergilenenler arasından ele geçirilen lüks otomobiller de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 kişi serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklandı.

Totobo şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emel Sayın’ın kardeş acısı… Gözyaşlarıyla uğurladı!Emel Sayın’ın kardeş acısı… Gözyaşlarıyla uğurladı!
KPSS 2022 ön lisans başvuru ücreti nasıl yatırılır?KPSS 2022 ön lisans başvuru ücreti nasıl yatırılır?
ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükselişONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş
Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptıMilano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FAVÖK nedir, ne demek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bugün hava nasıl olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara metrosu kapalı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rezerv lig nedir, ne demek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de otoyola uçak düştü… İşte olay yerinden ilk görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Totobo’ şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere kıyamete hazırlanıyor! Su, elektrik, gaz, gıda…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1 yıl varlık tutanın vergisi sıfırlanacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !