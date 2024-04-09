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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! ‘Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor’

Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! ‘Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Nisan 2024 - 12:43

Oyuncu Bergüzar Korel, konuk olduğu programda takıntılı olduğunu söyledi.

Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 1

Önceki gün İbrahim Selim’in programına konuk olan Bergüzar Korel, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 2

Takıntılarından bahseden Korel, şaşırttı.

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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 3

“ONU BULAMAZSAM BİTERİM”

Oyuncu, “Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam.

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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 4

Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse ‘son hikayesi buydu’ diye haber olmasın isterim.

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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 5

Mesela ‘Kızlar ve Oğlanlar’ oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor.

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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 6

Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu…” ifadelerini kullandı.

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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 7
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 8
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 9
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 10
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 11
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 12
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 13
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Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! 'Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor' - Sayfa 14
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