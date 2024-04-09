Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı! ‘Hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor’

Oyuncu Bergüzar Korel, konuk olduğu programda takıntılı olduğunu söyledi.
Önceki gün İbrahim Selim’in programına konuk olan Bergüzar Korel, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Takıntılarından bahseden Korel, şaşırttı.
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“ONU BULAMAZSAM BİTERİM”
Oyuncu, “Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam.
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Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse ‘son hikayesi buydu’ diye haber olmasın isterim.
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Mesela ‘Kızlar ve Oğlanlar’ oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor.
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Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu…” ifadelerini kullandı.
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