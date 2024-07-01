Toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, toplu sözleşme ikramiyesinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini belirtti.
“SENDİKALI MEMURLARIMIZ 641,81 TL İKRAMİYE ALACAK”
Vedat Işıkhan, paylaşımında şunları belirtti:
“Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun.”