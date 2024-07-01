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Toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu!

Toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2024 - 12:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak” dedi.

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