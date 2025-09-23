OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! ZAM VE İNDİRİMLER YOLDA

Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemeleri Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkeleri dışından ithal edilen binek araçlara ek gümrük vergisi uygulanacak. Çin ve Japonya’dan gelen hibrit ve elektrikli araçlarda vergi artarken, ABD’den ithal edilen araçlarda vergi indirimi yapılacak. Ayrıca Çin’den gelen içten yanmalı motorlu araçların vergi oranı düşürüldü.

Düzenlemenin Detayları

Elektrikli ve plug-in hibrit araçlarda yüzde 30, benzinli, dizel ve tam hibrit araçlarda yüzde 25 ek vergi uygulanacak.

Çin ve Japonya’dan ithal edilen hibrit ve elektrikli araçların fiyatı artacak, ABD’den gelen modellerde ise fiyat düşecek.

Çin’den ithal edilen içten yanmalı motorlu araçlar daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Geçiş Süreci

Düzenlemenin iki aylık bir geçiş süresi bulunuyor; bu süreçte ithalatı yapılan araçlar yeni vergilerden etkilenmeyecek.

Zam Gelmesi Beklenen Modeller

Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Civic (Tayland), Honda Jazz, Honda HR-V, Honda CR-V, Nissan X-Trail, Volkswagen Polo (Güney Afrika), Audi Q5 (Meksika), Lexus LBX, Lexus NX, Lexus RX, Lexus LM, Subaru Forester, Subaru Crosstrek, Suzuki Jimny.

İndirim Beklenen Modeller

Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8, MG7, MG HS, SWM G01, SWM G01F, SWM G03F, SWM G05 PRO.

ABD’de üretilen Tesla ve Ford modelleri için de fiyat düşüşü bekleniyor. Özellikle Tesla’nın Cybertruck modeli, ABD’den daha düşük vergilerle Türkiye pazarına girebilecek.

Yeni vergi düzenlemeleri, otomobil almak isteyenler için bazı modellerde ciddi fiyat avantajı, bazılarında ise zam etkisi yaratacak.