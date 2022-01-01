Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”

”BİRÇOK KADINA ZARAR VEREBİLİRİM”

Hande Sarıoğlu, ”Güzelliğinizle mi ön plandasınız?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sarıoğlu, ”Niye güzelliği yeriyorsun ki? Güzel bir kadının sana ne zararı var? Ben bu güzellikle birçok kadını üzebilirim, çok rahat bir şekilde birçok kadına zarar verebilirim. Ama benim hayatımda evli adamlar kırmızı çizgidir. Bir kadının duruşu olacak. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başka bir kadına yapmayacaksın! Bu kadar basit… Bir kadın, başka bir kadının kocasına göz dikemez.” ifadelerini kullandı.