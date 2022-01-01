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Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”

Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”
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08 Şubat 2022 - 13:41

Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Pena YouTube kanalına konuk olan Hande Sarıoğlu, ”Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzerim” diyerek peş peşe bombaladı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 1

Oryantal dans videosu paylaşımı nedeniyle Habertürk TV’deki işinden olan sunucu Hande Sarıoğlu, magazin gündeminden düşmüyor.

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Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 2

Kariyerine dijital platformlarda devam eden Sarıoğlu, cansız mankenle dans ettiği görüntüler gündem olmuştu.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 3

Güzel sunucu, katıldığı YouTube kanalında oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 4

Pena YouTube kanalında Zeynep Uzun’un konuğu olan Sarıoğlu, bu ülkede güzel ve seksi olduğu için sevilmediğini öne sürdü.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 5

”BİRÇOK KADINA ZARAR VEREBİLİRİM”

Hande Sarıoğlu, ”Güzelliğinizle mi ön plandasınız?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 6

Sarıoğlu, ”Niye güzelliği yeriyorsun ki? Güzel bir kadının sana ne zararı var? Ben bu güzellikle birçok kadını üzebilirim, çok rahat bir şekilde birçok kadına zarar verebilirim. Ama benim hayatımda evli adamlar kırmızı çizgidir. Bir kadının duruşu olacak. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başka bir kadına yapmayacaksın! Bu kadar basit… Bir kadın, başka bir kadının kocasına göz dikemez.” ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 7

Sarıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 8

”BEN AÇMAYI ÇOK SEVİYORUM”

”Ben çok seksi ve göz önünde bir kadınım ama birilerini düşürmek için uğraşmıyorum. Ben dekoltemle eğlenmeye çıksam hemen yapıştırırlar ‘bu da aranmaya çıkmış’ diye. Benimle bir erkek göz göze bile gelemez. Bu bir duruştur. Ben açmayı çok seviyorum!”

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 9

”BİR KADININ SEKSİLİĞİYLE DERDİNİZ NE?”

Habertürk’ten ayrılma süreci hakkında konuşan Hande Sarıoğlu, ”Kanal, benden savunma istedi. Ne yazmamı bekliyorlar anlamadım. Kime ne zararım vardı. Altı üstü evimde dans ettim.” diyerek özgürlüğüne müdahale edildiğini dile getirdi. Yaptığı dansın çok abartıldığını söyleyen Hande Sarıoğlu, ”Bir kadının seksiliğiyle derdiniz ne sizin? İki memem, iki g.tüm var alt tarafı.” ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 10

Hande Sarıoğlu, cesur sahne kostümleriyle gündem olan Gülşen’i kendisine çok yakın bulduğunu da sözlerine ekledi.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 11

ERTAN SÜZGÜN HAKKINDA KONUŞTU

YouTube’da Ertan Süzgün ile yaptığı programı şimdilerde tek başına sunan Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün’ün sosyal medyada şahsına yapılan olumsuz yorumları kafasına taktığını ve ciddiyetsiz bir işin içinde olmaktan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 12

Hande Sarıoğlu gerek yaptığı program ile gerek yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 13

İşte güzel sunucunun öne çıkan bazı paylaşımları…

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 14

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 17

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 18

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 27

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 32

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 33

Hande Sarıoğlu yine durmadı! "Ben açmayı çok seviyorum!" - Sayfa 38

 

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