TBMM’de 3 uluslararası anlaşma kabul edildi!

Genel Kurulda önce Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

İşte Genel Kurul’da konuşulanlar…

Teklif üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Gazze ile işbirliğinin artırılması halinde söylenenlerin bir kıymetinin olacağını vurgulayarak, “Uluslararası kurumların çifte standardını gözler önüne sereceğiz fakat bunun yanında bu çifte standarda son vermek adına ülkemizi güçlü kılacak adımları da atmamız gerekmektedir. Adil ve yeni bir dünyayı kurmak için ancak yaşanabilir bir Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi kurmakla adil bir dünyanın inşasını başlatabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.