Tiryakilere kötü haber! En düşük sigara fiyatı 33 lira olacak!

Enflasyon oranı düşükken vergi gelirlerinin azalmaması için otomatik olarak ÜFE artışına bağlanan sigara ve alkollü içkilerdeki ÖTV bu yıl rekor kıran enflasyon nedeniyle fiyatları bir hayli yukarı çekecek.

İçkilerde ve sigarada ÖTV, 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artırılıyor. Ayrıca özellikle sigarada her 1 kuruşluk artış bu vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıdığı için sigarada önemli bir fiyat artışını beraberinde getiriyor.

Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Yİ-ÜFE’de Temmuz’dan bu yana beş aylık değişim yüzde 22,6 seviyesinde. 2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olsa bile ocak ayında ÖTV’de yapılacak artış yüzde 25 olacak.

HaberTürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre; tahmin edildiği gibi Yİ-ÜFE’de altı aylık değişim oranı yüzde 25 olursa ve başka bir karar alınmayıp bu oranda otomatik artış yapılırsa, “asgari maktu vergi” uygulaması sebebiyle önemli bir fiyat artışı ihtiyacı doğacak.

Üretim maliyetini etkileyen diğer faktörler de dikkate alındığında, en ucuz sigara fiyatının 33 lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.