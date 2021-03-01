THK’dan Şok Detay

THK kayyumunun, ‘hurda’ denilerek kullanılmayan altı yangın söndürme uçağının uçuştan men edilmemesi için geçen yıl mahkemeden karar aldırdığı ortaya çıkınca gündem oldu.

Türk Hava Kurumu’nun (THK) ‘hurda’ denilerek kullanılmayan altı yangın söndürme uçağının uçuştan men edilmemesi için geçen yıl mahkemeden karar aldırdığı ortaya çıktı. THK’nın yaptığı başvuruda, uçuştan men verilmesi halinde kurumun amacını gerçekleştirmesinin imkansız hale geleceğini ve hizmetlerinin aksayacağını savunduğu belirtildi.

Uçuşa men kararı verilmesi yasaklanan hava araçlarını içeren ekli listede Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kullanılmaz” dediği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Motorunun içine kuşlar yuva yapmış” diye nitelediği CL-215 1A10 model yangın söndürme uçakları da var. Bu araçların yanı sıra eğitim uçakları, ambulans helikopterler ve hava taksilerin de olduğu 71 hava aracı yer alıyor.

THK: UÇAMAZSA HİZMET AKSAR

THK, 2019 yılında borç batağına sürüklendi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK ile kuruma bağlı olan THK Havacılık Vakfı’na, vakfa ait şirketlere ve THK Üniversitesi’ne kayyum atadı. Kayyum istihdam fazlası gördüğü çalışanların işine son verdi. Bu işçiler dava açarak, alacakları için icraya başvurdu. İcra sonucunda THK’nın uçakları hakkında uçuşa men kararı verilmesi ve malların haczedilmesi ihtimali belirdi. Halk TV’de İsmail Saymaz imzalı habere göre, THK adına Avukat Gökberk Soy, 9 Mart 2020’de Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, uçuştan men kararı verilmesi halinde kurumun amacını gerçekleştirmesinin imkansız hale geleceğini ve hizmetlerin aksayacağını savundu. THK’nın kamuya yararlı dernek statüsünde olması nedeniyle mallarının haczedilmesinin yasaklanmasını istendi.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, UÇUŞTAN MEN KARARININ VERİLMEMESİNİ TALEP ETTİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Türk Hava Sicili’nde THK Genel Başkanlığı, THK Havacılık Vakfı, THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi, Gökçen Havacılık Anonim Şirketi ve THK Uçuş Akademisi A.Ş.’ye kayıtlı olan hava araçları hakkında, hem kamuya yararlı dernek statüsündeki THK’nın malvarlığının bir bölümü olmaları hem de fiilen kamu yararına çalışmaları nedeniyle uçuştan men kararının verilmemesini, böyle bir karar varsa uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme aynı gün THK’nın mallarının haciz ve muhafazasının yasaklanmasına, hava araçlarına uçuştan men kararı verilmemesine, böyle bir karar varsa uygulanmamasına hükmetti.

“THK’NIN ‘UÇABİLECEK YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK” SÖYLEMİNİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Avukat Doğan Erkan, ekli listeye göre THK’nın yangın söndürme amaçlı 25 uçak ve helikopterinin bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Buradan ‘THK’nın ‘uçabilecek yangın söndürme uçağı yok’ söyleminin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor. Aksi takdirde mahkeme, uçmayan uçaklar için uçuştan men yasağı verilmesini kabul etmezdi. Kayyum heyeti bu talepte bulunurken, THK’nın yangın söndürme uçakları üzerinden gelir devamlılığını talep ediyor. Buradan iki sonuç çıkıyor: THK uçaklarının yangın söndürme kabiliyeti var ve buradan gelir elde ediliyor. Bu uçakların yangın söndürmesi kamu yararına tekabül ediyor.”