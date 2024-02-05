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Santa Maria Kilisesi

Santa Maria Kilisesi
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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05 Şubat 2024 - 13:24

ABD’de Teksas ve Kaliforniya olayları toplumsal olarak kutuplaşmaya neden oldu…

ABD’nin askeri üssünü İsrail’den derhal çekmesi gerekiyor.

İran ABD’ye yaptığı saldırıya karşı emri vermediklerine dair yorumda bulunurken
Amerika’nın bölgede kalmasını isteyen güçler saldırıyı yaptığını kabul ediyor.

İran’ın içerisinde bulunan gizli mekanizma ABD ile iş birliği içerisinde olabilir mi?

ABD Irak ve Suriye’den çekilmez bu çevrenin politikasını belirleyen siyonist akıl oyunları bunu kabul etmez, sıradaki hamleleri ise Türkiye olacak…

Son zamanlarda izmirde yapılan karalama kampanyası ve İstanbulda Santa Maria Kilisesine yapılan saldırı bu siyonist akılın projesidir. (Rus ve Tacikistan vatandaşı tarafından yapılan bu saldırı aralarındaki anlaşmazlıktan kaynaklıdır.)

İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırı İsrail için büyük bir tehlike arz etmektedir.

İran ve ABD anlaşmak zorundadır, kendi aralarındaki çıkar çatışması ABD askeri gücünün yetersiz olmasından kaynaklı olarak silahı kendilerine doğrultması anlamına gelmektedir. ABD karşılık olarak nükleer tesislere saldırma ihtimalini kullanırsa Netanyahu’nun işine gelecek olan bu hamle seçimler ve ABD’nin Çin ile olan mücadelesi dışında İran sınırlarında belirli kritik yerlere bomba atarak durdurması ile sonuçlanacaktır.

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