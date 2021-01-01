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Ak Parti ile Fetö Arasında Çözüm Süreci mi Başladı ?

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Ak Parti ile Fetö Arasında Çözüm Süreci mi Başladı ?
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20 Ağustos 2021 - 13:47
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Halk TV’de Gökmen Karadağ ile Açıkça’da konuşan gazeteci Barış Pehlivan, “Fetö ile çözüm süreci” nin başlayabileceğini iddia etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Cevheri Güven ile ilgili tweet ve paylaşımlarının konuşulduğu programda gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, şunları söyledi:

“Bütün gazetecilik yaşamım boyunca Cevheri Güven’le mücadele ettim. Hakkında FETÖ’den savcılık soruşturması var. Cevheri Güven, Baykal’ın kasedi çıktığı dönemde Özışık kardeşleri arıyor. ‘Baykal, koltuğundan gidecek CHP yerinden oynayacak’ diyor. Özışık kasedi yayınlamıyor. Cevheri Güven daha sonra habervaktimi arıyor. Orada yayınlıyor.

2010’daki kaset kumpasında bizzat yer almış. Tahliye olunca 2015’te firar etmiştir. Cevheri Güven Fethullahçılar’ın en has ismidir.”

FETHULLAHÇILARIN YALAN YAYMA METODU 

Fethullahçıların çalışma ve yalan yayma sistemlerini anlatan Barış Pehlivan “5 tane mesaj atmışsa bunu 4’ü doğrudur. Bu 4 doğru 1 büyük yalan içindir. Fethullahçılar bunu çok iyi biliyor” dedi.

Fethullahçıların hazırlık aşamasında bulunduğunu söyleyen Pehlivan “Yarın öbür gün Tayyip Erdoğan gittiğinde oluşacak süreçte Ergenekon, Balyoz gibi süreçlerde bu kumpasları bu ülkeye getirmek için hazırlanıyorlar. Tekrar Atatürkçüleri, tekrar cumhuriyetçileri hapse atmak için çabalıyorlar” diye konuştu.

Fethullahçıların yeni kumpaslar için çalıştığını belirten Pehlivan, “Medya baskı altına alınmış durumda. Bu baskı altında gerçek bilgiyi insanlar alamayınca bunlara inananlar oluyor” diye konuştu.

“ÇÖZÜM SÜRECİ”

Barış Pehlivan sözlerini bitirirken “Tıpkı PKK ile yapıldığı gibi FETÖ ile de bir çözüm sürecine girileceğine inanıyorum.” diye ekledi.

Bu haber medyafaresi.com adresinden alınmıştır.

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