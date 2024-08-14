Arda Güler, sevgilisiyle birlikte tatilde görüntülendi!

Başarılı kariyeriyle tanınan Arda Güler, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. EURO 2024 sonrasında Türkiye’ye dönen ve sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum’u tercih eden genç futbolcu, tatilini sevdikleriyle birlikte geçiriyor.

EURO 2024’te gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplamaya devam eden Arda Güler tatil için geldiği Bodrum’da sevgilisi Duru Nayman ve arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi.

Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Arda Güler, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

EURO 2024 sonrasında Türkiye’ye dönen Arda Güler, sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum’u tercih etti.

Tatilini sevgilisi Duru Nayman ve arkadaşlarıyla birlikte geçiren genç futbolcu, Bodrum’da voleybol oynarken görüntülendi.

Arda Güler’in voleybol oynadığı anlarda birçok vatandaş onu fark edip, telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Sahada yıldız ismi hayranlıkla izleyen vatandaşlar, Arda Güler’in keyifli anlarına tanıklık ettiler.