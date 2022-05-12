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Trabzonspor yeni sezon için ilk transferini Beşiktaş’tan yaptı

Trabzonspor yeni sezon için ilk transferini Beşiktaş’tan yaptı
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12 Mayıs 2022 - 11:22

Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Oğuzhan Özyakup, bedelsiz gideceği Trabzonspor’la yıllık maaş konusunda el sıkıştı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor’la yıllık maaş konusunda el sıkıştı.

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş’ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL’lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi. Bu transferin perde arkasında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.

10 YIL SONRA AYRILIK 

Avcı’nın, Oğuzhan’ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği öğrenildi. 10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Oğuzhan’ı da Trabzonspor heyecanı sardı. Oğuzhan, Fırtına’nın Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.

10 yıl formasını giydiği Beşiktaş’ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.

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