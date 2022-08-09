Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Emel Sayın’ın kardeş acısı… Gözyaşlarıyla uğurladı!

Emel Sayın’ın kardeş acısı… Gözyaşlarıyla uğurladı!
2 views
09 Ağustos 2022 - 16:51

Emel Sayın’ın kız kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü. Acı haberle yıkılan Emel Sayın kardeşi Fatma Tektaş’ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

Usta sanatçı Emel Sayın’ın kardeşi Fatma Tektaş (74), 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü.

Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami’nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

 

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

 

Çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Sayın, kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçıyı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün, Sayın’a taziyelerini iletti.

 

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

 

Fatma Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

 

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

 

Emel Sayın acı haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

“Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşallah. Allah rahmet eylesin.”

 

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu eleştirilere inat Nagehan Alçı’ya röportaj verdi! ‘Takdir edilmesi gerekiyor…’Ekrem İmamoğlu eleştirilere inat Nagehan Alçı’ya röportaj verdi! ‘Takdir edilmesi gerekiyor…’
Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşulduGonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu
KPSS 2022 ön lisans başvuru ücreti nasıl yatırılır?KPSS 2022 ön lisans başvuru ücreti nasıl yatırılır?
ONS altın ve gram altın fiyatlarında yükselişONS altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tepkiler büyüdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Polat bu defa iddialı bikinisiyle olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu eleştirilere inat Nagehan Alçı’ya röportaj verdi! ‘Takdir edilmesi gerekiyor…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nihat Doğan hayranıyla evlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın umutla beklediği haber geldi… BioNTech’ten flaş açıklama! Aşıda yeni dönem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emel Sayın’ın kardeş acısı… Gözyaşlarıyla uğurladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Abdülhamid Han Mavi Vatan’a uğurlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rotasını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mevlid Kandili ne zaman?
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !