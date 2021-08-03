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Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
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03 Ağustos 2021 - 14:57
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TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran’da yüzde 17,53 olan yıllık tüketici enflasyonu, Temmuz’da beklentileri aşarak yüzde 18,95’e yükseldi. Böylece Mayıs 2019 sonrasındaki 26 ayın en yüksek yıllık enflasyonuna ulaşıldı.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.

AYLIKTA EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA

Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,12 ile haberleşme, yüzde 0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0,41 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile konut, yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

415 MADDEDEN 284’ÜNÜN FİYATI ARTTI

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Temmuz 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,54 artış gerçekleşti.

TEMMUZDA ZAM ŞAMPİYONU TATİL TURLARI OLDU

Temmuz’da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün, yüzde 29,42’lik artışla ‘yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar’ oldu.

Salatalık, bir ayda yüzde 19,63’lük artışla ikinci sırayı alırken, kuru soğan yüzde 18,33’lük artışla üçüncü oldu.

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