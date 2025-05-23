KEMAL SUNAL’I BEYAZPERDEDE CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal, beyazperdede yeniden hayat buluyor. BKM yapımı “Adile” filminin çekimleri sürerken, Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden Kemal Sunal’ı kimin canlandıracağı da netleşti. Usta sanatçıyı genç oyuncu Berkay Tulumbacı canlandıracak.

Türk halkının gönlünde derin izler bırakan Kemal Sunal karakteri, BKM Film’in yapımcılığında çekilen “Adile” filminde yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde, Kemal Sunal’a hayat verecek oyuncu uzun süredir merak konusuydu. Yapım ekibinden gelen son açıklamaya göre bu anlamlı rolü başarılı genç oyuncu Berkay Tulumbacı üstlenecek.

ADİLE NAŞİT’İN HAYATINI ANLATAN FİLMDE KEMAL SUNAL SÜRPRİZİ

Yönetmenliğini duygusal ve nostaljik yapımlarıyla tanınan Çağan Irmak’ın üstlendiği film, Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in yaşam öyküsünü merkeze alıyor. Film, sadece Adile Naşit’in hayatına değil, aynı zamanda 1970’li ve 80’li yılların sanat dünyasına da kapsamlı bir bakış sunuyor.

Filmde Adile Naşit’i başarılı oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor. Dönemin sahne ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Kemal Sunal ise, Adile Naşit’in hayatında özel bir yere sahipti. Bu nedenle filmde Kemal Sunal’ın da önemli bir yer tutacağı belirtildi.

BERKAY TULUMBAÇI: BÜYÜK SORUMLULUK

Berkay Tulumbacı, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının mihenk taşı olan bir karakteri canlandıracak olmanın hem gurur verici hem de büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti. Tulumbacı’nın role özel bir hazırlık sürecinden geçtiği ve mimik, jest, ses tonu gibi detayları birebir yansıtmaya çalıştığı öğrenildi.

NOSTALJİK VE DUYGUSAL BİR YOLCULUK

“Adile” filmi, sadece iki sanatçının dostluğunu değil, aynı zamanda izleyiciyi Yeşilçam’ın altın yıllarına götürecek nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Filmde, Adile Naşit ile Kemal Sunal’ın kamera önü ve arkasındaki hikâyeleri, dönemin atmosferiyle birlikte işlenerek izleyiciye duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.