Temmuz ayı enflasyon rakamı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 oldu.

Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Verilere göre, Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %3,23, yıllık bazda ise %61,78 olarak kaydedildi. 2024 yılında enflasyon Mayıs ayında %75,45 ile zirve yapmıştı. Ancak, Haziran ayında %71,60’a düşerek yeni bir düşüş trendi başlamıştı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) RAKAMLARI

2024 yılı Temmuz ayında TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana harcama grubu %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, en yüksek artış %104,50 ile eğitim grubunda görüldü.

ANA HARCAMA GRUPLARI

Temmuz 2024’te, bir önceki aya göre azalan tek ana grup %2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aynı ayda, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren ana harcama grubu %8,08 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1’de yer almaktadır).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, Temmuz 2024 itibarıyla 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlıkta değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış kaydedildi.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B)

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutulduğunda, TÜFE’deki değişim Temmuz 2024’te bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.