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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir
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06 Şubat 2023 - 9:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 9 ilin valileriyle görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan Deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 9 İLİN VALİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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