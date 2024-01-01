Borsa sert düşüşle açıldı

Küresel piyasalardaki satış dalgası Borsa İstanbul’u da vurdu. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.7 düşerek 9 bin 769 puana geriledi.
Bu düşüşün ardından endekse bağlı devre kesici uygulandı. İşlemlere ara verildi.
Küresel borsalarda bugün yaşanan sert gerilemede ABD ekonomisine yönelik resesyon endişeleri etkili oluyor.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3’e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.
Küresel resesyon endişeleri geçen hafta Japonya Merkez Bankasının faiz artırımıyla birleşince Tokyo Borsasında Nikkei 225 endeksi haftanın ilk gününde yüzde 12.4 geriledi. ABD’de Nasdaq vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 5’i buldu.