Tekrar Denediler Başarılı Olamadılar

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile sevgilisi Müjde Uzman, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’ın, ilişkilerini bir kez daha noktaladığı iddia edildi.

Ağustosta aşklarına bir şans daha tanıyan çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak, “barıştık” mesajı vermişti. Fakat ikilinin yolları yeniden ayrıldı.

DOSTÇA AYRILDILAR

Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman’ın, dostça birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz gün 37’nci yaşını kutlayan Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasına taşımıştı. Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava’da konserdeydi…