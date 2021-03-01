Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tekrar Denediler Başarılı Olamadılar

Tekrar Denediler Başarılı Olamadılar
4 views
27 Eylül 2021 - 16:11

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile sevgilisi Müjde Uzman, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’ın, ilişkilerini bir kez daha noktaladığı iddia edildi.

Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur ikinci kez ayrıldı!

Ağustosta aşklarına bir şans daha tanıyan çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak, “barıştık” mesajı vermişti. Fakat ikilinin yolları yeniden ayrıldı.

Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur ikinci kez ayrıldı!

DOSTÇA AYRILDILAR

Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman’ın, dostça birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz gün 37’nci yaşını kutlayan Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasına taşımıştı. Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava’da konserdeydi…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !
Uyuşturucu Kuyruğu !Uyuşturucu Kuyruğu !
Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Cephesinde Flaş GelişmeMurat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Cephesinde Flaş Gelişme
Levent Yüksel Aşka GeldiLevent Yüksel Aşka Geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal İstanbul’a Komşu Alanın İmarı Durduruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Molasını Bitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekrar Denediler Başarılı Olamadılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçmen Parti Değiştiriyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyuşturucu Kuyruğu !
SON DAKİKA HABERLERİ
Serenay Molasını BitirdiEylül 27, 2021-4:25 pm
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !Eylül 27, 2021-4:16 pm
Tekrar Denediler Başarılı OlamadılarEylül 27, 2021-4:11 pm
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !Eylül 27, 2021-3:45 pm
Uyuşturucu Kuyruğu !Eylül 27, 2021-3:38 pm
Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Cephesinde Flaş GelişmeEylül 27, 2021-3:20 pm
Levent Yüksel Aşka GeldiEylül 27, 2021-3:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !