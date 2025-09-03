  1. Haberler
  3. CHP’de Gelecek Belirsizliği: Kılıçdaroğlu ve Ekibinden İhraç Listeleri Hazırlığı

CHP’de Gelecek Belirsizliği: Kılıçdaroğlu ve Ekibinden İhraç Listeleri Hazırlığı

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından tüm gözler, partinin geleceğini şekillendirebilecek olan 15 Eylül’deki kurultay davasına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, bu davadan çıkması muhtemel “mutlak butlan” kararına karşı hazırlık içinde olduğu ve kararın çıkması halinde yeniden göreve gelmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Partideki kulislerde, yeni dönem için ihraç listelerinin bile şimdiden oluşturulduğu konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkındaki davada şok bir karar çıkmış ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. İl Başkanlığı’na ise partiden ihraç edilen Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Bu gelişme, CHP içerisindeki gerilimi doruk noktasına taşırken, benzer bir kararın 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay için de verilmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, kurultayda bazı delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla açılan davadan “mutlak butlan” kararı çıkması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesinin yolu açılacak. Bu karar, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz sayılmasına neden olacak. Bu ihtimale karşı Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin, kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını düşündükleri bazı partililer için ihraç listeleri hazırladığı söyleniyor. Listede öne çıkan isimlerin başında ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Gökhan Zeybek’in geldiği iddia ediliyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi halinde belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına da el atacağı belirtiliyor. Hakkında ciddi iddialar bulunan belediye başkanları ve bürokratların “aklanın öyle gelin” diyerek uyarılacağı ve belirgin delillerle yolsuzluğa karıştığı tespit edilen isimlerin hızla partiden ihraç edileceği öne sürülüyor.

