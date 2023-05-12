Muharrem İnce çekildi, oyları kime gidecek? Metropoll araştırdı, şok sonuç!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Metropoll Araştırma, İnce çekilmeden 2 gün önce seçmene sordu: “Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oyunuzu kime verirsiniz?” İşte sonuçlar…

Metropoll Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin38 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, Metropoll Araştırma’nın İnce’nin kararından 2 gün önce Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyen seçmenlere “Muharrem İnce çekilirse oylarınızı kime verirsiniz” diye sordu. İşte cevabı…

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Metropoll Araştırma’nın seçime 3 gün kala yayımladığı son ankette, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Özer Sencar’ın kurucusu olduğu Metropoll Araştırma Şirketi’nin anketi 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin 38 kişi ile, “bilgisayar destekli telefonda anket” yöntemiyle yapıldı.

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İnce adaylıktan çekilirse kime oy verirsiniz?

Metropol anketinde Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.2 çıktı. Metropol araştırmacıları 1. turda Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyen seçmene “Muharrem İnce adaylıktan çekilirse hangi adaya oy verirsiniz?” sorusunu yönetti.

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Yüzde 50’sı Kılıçdaroğlu dedi

Metropoll anketine göre Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini söyleyenler yüzde 49.3 çıkarken, İnce’nin çekilmesi durumunda oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.3 çıktı.

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Yüzde 21 sandığa gitmeyecek

Muharrem İnce adaylıktan çekildiği durumda sandığa gitmeyeceğini söyleyen İnce seçmeninin oranı dikkat çekti. Ankete katılanlardan “kararsızım” diyenler yüzde 5.3, “sandığa gitmeyeceğim” diyenler yüzde yüzde 21.2, “fikrim yok” diyenler ise yüzde 1.9 çıktı.

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Milletvekili seçiminde durum ne?

Metropoll anketinde milletvekili seçiminde oy tercihleri şöyle çıktı:

AK Parti: Yüzde 36,4

CHP: Yüzde 27,6

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,1

İYİ Parti: Yüzde 7,8

MHP: Yüzde 4,7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1 oy aldı.

Kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerin toplam oranı yüzde 9.5 oldu.

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Kararsızlar dağıtıldığında partilerin oyları…

CUMHUR İTTİFAKI (Yüzde 45.5)

AK Parti: Yüzde 40,3

MHP: Yüzde 5,2 MİLLET İTTİFAKI (yüzde 39,1)

CHP: Yüzde 30,5

İYİ Parti: Yüzde 8,6 EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

HDP/Yeşil Sol Parti: yüzde 10,1

TİP: Yüzde 1,6 DİĞER

Diğer partiler: Yüzde 2,6

Memleket Partisi: yüzde 1,1

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Seçim ilk turda bitmiyor

Metropoll anketinde cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların kime verileceği soruldu. Araştırmaya göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50’yi hiçbir aday geçemiyor. Cumhurbaşkanı anketinde şöyle bir sonuç çıktı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44

Sinan Oğan: Yüzde 2,6

Muharrem İnce: Yüzde 1,2

Kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 6,2 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra…

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,9

Sinan Oğan: Yüzde 2,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,3 oy oranına yükseldi.

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