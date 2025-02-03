  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. TEĞMENLERİN SAVUNMASINDA ŞAŞIRTAN İDDİA! ‘HÜKÜMETE YAKIN İSİMLERİN GÖRÜŞLERİ’

TEĞMENLERİN SAVUNMASINDA ŞAŞIRTAN İDDİA! ‘HÜKÜMETE YAKIN İSİMLERİN GÖRÜŞLERİ’

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TEĞMENLERİN SAVUNMASINDA ŞAŞIRTAN İDDİA! ‘HÜKÜMETE YAKIN İSİMLERİN BASKISI’

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen için kanaat bildiren sicil emirlerine üst düzeyde baskı yapıldığını öne sürdü. Terkoğlu, “Baskılar o kadar artmış ki, komutanlar sicil emirlerini odalarına çağırarak kararlarını değiştirmelerini istediler. Hükümete yakın isimlerin televizyondaki yorumlarını izlemelerini bile talep ettiler” dedi.

Teğmenlerin kılıç yemini davasında son durum: Teğmenler neden ihraç edildi, ihraç edilen teğmenler kimler? - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

İDDİALARA GÖRE YÜKSEK KOMUTANLARDAN BASKI

Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, ihraç edilen teğmenlerin sicil amirlerine kanaat raporlarını değiştirmeleri için toplam baskı yapıldı. Yüksek rütbeli komutanlar, kanal bağlantıları üzerinden bile emirleri ikna etmeye çalıştı. Teğmenlerin aleyhine çözümlemeleri, baskılar sonucu yazıldı.

TEĞMEN EBRU’YA SERT UYARI

Terkoğlu, 6 saatlik bir görüşmenin ardından Teğmen Ebru Eroğlu’na sert sözler söylediğini iddia etti. Ercan, Eroğlu’nu oynayanların baş sorumlusu olarak gösterdiğini ve TSK’deki disiplinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

TEĞMENLERİN SAVUNMASINDA ŞAŞIRTAN İDDİA! ‘HÜKÜMETE YAKIN İSİMLERİN GÖRÜŞLERİ’
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp