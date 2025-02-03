TEĞMENLERİN SAVUNMASINDA ŞAŞIRTAN İDDİA! ‘HÜKÜMETE YAKIN İSİMLERİN GÖRÜŞLERİ’

TEĞMENLERİN SAVUNMASINDA ŞAŞIRTAN İDDİA! ‘HÜKÜMETE YAKIN İSİMLERİN BASKISI’

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen için kanaat bildiren sicil emirlerine üst düzeyde baskı yapıldığını öne sürdü. Terkoğlu, “Baskılar o kadar artmış ki, komutanlar sicil emirlerini odalarına çağırarak kararlarını değiştirmelerini istediler. Hükümete yakın isimlerin televizyondaki yorumlarını izlemelerini bile talep ettiler” dedi.

İDDİALARA GÖRE YÜKSEK KOMUTANLARDAN BASKI

Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, ihraç edilen teğmenlerin sicil amirlerine kanaat raporlarını değiştirmeleri için toplam baskı yapıldı. Yüksek rütbeli komutanlar, kanal bağlantıları üzerinden bile emirleri ikna etmeye çalıştı. Teğmenlerin aleyhine çözümlemeleri, baskılar sonucu yazıldı.

TEĞMEN EBRU’YA SERT UYARI

Terkoğlu, 6 saatlik bir görüşmenin ardından Teğmen Ebru Eroğlu’na sert sözler söylediğini iddia etti. Ercan, Eroğlu’nu oynayanların baş sorumlusu olarak gösterdiğini ve TSK’deki disiplinin önemli olduğuna dikkat çekti.