FATİH ALTAYLI’DAN TEGMENLERE ŞAŞIRTAN TEKLİF

FATİH ALTAYLI’DAN İHRAÇ EDİLEN TEGMENLERE ÇARPICI TEKLİF! “KAPIMIZ AÇIK” DEDİ

Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu’ndan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla yemin cezası verildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmene gazeteci Fatih Altaylı’dan iş teklifi geldi. Altaylı, “Medyaya meraklı olan varsa, kapımız açık. İsteyen program yapar, isteyen kameranın arkasında çalışır” dedi.

MEDYAYA YÖNELİK TEKLİF

Altaylı, teğmenlere yönelik açıklamada, “Eğer medyaya ilgi duyarsa birisi varsa, bizim kapımız onlara açık. İsterlerse program yaparlar, isterlerse bizim ekibimize katılırlar” dedi. Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bu açıklamayla dikkatleri üzerine dikkat çekti.

DESTEK DEVAM EDİYOR

Teğmenlerin ihraç edilmesinin ardından pek çok kişi onlara destek uygulamalarını sürdürüyor. Altaylı’nın teklifinin ardından medyaya adım atmak isteyen teğmenlerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.