TAYLOR SWIFT FİLM SEKTÖRÜNE GİRİYOR

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, bu kez müzik sahnesi yerine sinema perdesinde boy göstermeye hazırlanıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre Swift, 1992 yapımı ikonik film The Bodyguard’ın yeniden çevriminde başrol oyuncusu olacak.

Orijinalinde Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrollerini paylaştığı yapım, yıllar boyunca kült statüsüne ulaşmış ve Houston’ın güçlü sesi ile hafızalara kazınmıştı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA SAM WRENCH VAR

Yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, daha önce Swift’in The Eras Tour konser filmini de yöneten Sam Wrench oturacak. Proje, hem sinema hem de müzik dünyasında büyük merak uyandırmış durumda. Taylor Swift’in, filmde Houston’ın canlandırdığı pop yıldızına hayat vereceği konuşuluyor.

Filmin erkek başrolü için ise Brad Pitt, Ben Affleck ve Tom Cruise gibi A-list oyuncuların isimleri gündeme gelse de henüz resmi bir onay verilmedi.

CATS ELEŞTİRİLMİŞTİ, SWIFT YORUM YAPTI

Taylor Swift daha önce 2019 yapımı Cats filminde Bombalurina karakterine hayat vermişti. Film genel anlamda eleştirmenlerden düşük puanlar almış ve Swift’in performansı da tartışmalı bulunmuştu. Ancak Swift o dönemde yaptığı açıklamalarda projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Yeni Bodyguard filmine dair gelen haberler sonrası sosyal medyada yine benzer tartışmalar başladı. Bazı sinema eleştirmenleri, Swift’in sahne enerjisinin etkileyici olduğunu ancak sinema oyunculuğunda kendini daha fazla geliştirmesi gerektiğini savundu.

SWIFT İÇİN KRİTİK BİR ADIM OLABİLİR

Eğer bu projedeki anlaşma resmiyete dökülürse, film, Taylor Swift’in oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Hem müzikteki küresel başarısı hem de görsel sahne performanslarıyla tanınan sanatçının, sinema dünyasında kalıcı bir yer edinip edinemeyeceği merakla bekleniyor.

Filmin yapım detayları, vizyon tarihi ve kadrosuna dair resmi açıklamaların önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/