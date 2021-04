Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler’de

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin’in Maldivler’de tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin fanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla fotoğraftaki kişilerin Erçel ve Bürsin olduğunu öne sürdü

Her fırsatta “Arkadaşız” açıklamasını yapan oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin’in rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından ikilinin dinlenmek için Maldivler’e gittiği konuşuluyor.

‘BAŞ BAŞA TATİL’ İDDİASI

Oyuncuların fanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla fotoğraftaki kişilerin Erçel ve Bürsin olduğunu söyledi. Takipçiler, ikilinin baş başa tatile gittiğini öne sürdü.

Bürsin, daha sonra Instagram hesabından bu kareyi yayınladı. Bir tekneden bu görüntüyü yayınlayan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki tropikal ağaçlar dikkatlerden kaçmadı.

‘AŞK’ SÖYLENTİLERİNE AÇIK KAPI

Erçel ve Bürsin, geçtiğimiz günlerde İstinye’de bulunan bir spor salonundan çıkarken objektiflere takılmıştı.

Haklarında çıkan dedikodulara her zaman olduğu gibi yanıt vermemeyi tercih eden ancak günlük hayatta da her an yan yana olan çift, bu kez ‘aşk’ söylentilerine açık kapı bırakmıştı.

“BİR GELİŞME OLURSA HABERDAR OLACAKSINIZ”

Gazetecilerin, “Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine Bürsin, “Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız” şeklinde yanıt vermişti.

Muhabirlerin, “Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz” sözlerinin üzerine Kerem Bürsin’in “Çok konuşmaya gerek yok bence” demesi, “Aşk haberlerini doğruladı” şeklinde yorumlanmıştı.

Ünlü oyuncunun salondan ayrılmasının ardından çıkış yapan Hande Erçel de konuyla ilgili, “Aşk olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar” demekle yetinmişti.