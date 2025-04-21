ARAS BULUT İYNEMLİ’DEN KORKUTAN KAZA!

Başrolünü üstlendiği Deha dizisiyle ekranlara gelen başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda sette yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hayranlarını endişelendirmişti. Aksiyon sahnesi çekimi sırasında ayak bileğini burkan ünlü oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

AMELİYAT OLDU, SENARYO DEĞİŞTİ

Yaşanan kazanın ardından yapılan müdahale sonucu ameliyata alınan İynemli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncunun bir süre dinlenmeye çekileceği ve dizinin senaryosunun da bu gelişmeye göre yeniden şekillendirildiği belirtildi.

Ünlü oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu, yapım ekibini de harekete geçirdi. Aksiyon sahneleri geçici olarak azaltılırken, İynemli’nin sahnelerine daha kontrollü bir tempo getirildi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ameliyat sonrası sete dönen Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde kontrol için hastaneye gitti. O anları sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, sevenlerine iç rahatlatan bir mesaj verdi.

İynemli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.”

SEVENLERİNDEN DESTEK YAĞDI

Aras Bulut İynemli’nin paylaşımının ardından hayranlarından geçmiş olsun mesajları adeta yağdı. Sosyal medyada binlerce kişi başarılı oyuncuya destek vererek bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

YENİDEN SETTE AMA TEMKİNLİ

Şimdilik kontrollü şekilde set çalışmalarına dönen oyuncunun, önümüzdeki haftalarda fizik tedavi sürecine devam edeceği öğrenildi. Yapım ekibi ise İynemli’nin performansını etkilemeyecek şekilde çekimlere ara vermeden devam etmeyi planlıyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/